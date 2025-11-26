Nicolás Petro no aceptó los 5 delitos por presunta corrupción en la contratación del Atlántico

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, se declaró inocente de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en hechos de corrupción contractual a través de la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

Ante el juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, Petro Burgos no aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Noticia en desarrollo..