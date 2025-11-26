Toma de Mitú 1998: Dispositivos de ‘Calarcá’ revelan ubicación de restos óseos de Policía secuestrado

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló que la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, arrojó datos clave sobre la ubicación de los restos óseos del subintendente de la Policía Nacional Luis Hernando Peña Bonilla, quien fue secuestrado en la toma de Mitú en 1998 y posteriormente asesinado en 2003 por las extintas Farc.

Tras 27 años de la tragedia del secuestro, su familia no ha dejado de buscarlo.

Según explicó la fiscal, se activó el Grupo de Búsqueda (Grube), que junto con un equipo de expertos en criminalística, topografía, antropología y personal de la Dijín, quienes trabajan en reducir el rango de búsqueda para localizar los restos y hacer una entrega digna a la familia de la víctima.

“En esos dispositivos se encontró información que tiene que ver con el paradero del subintendente Peña Bonilla, y tenemos equipos del Grube y de la Policía Nacional haciendo labores para encontrar los restos humanos”, afirmó la fiscal.

El primero de noviembre de 1998, a las 4:45 de la mañana, empezó la toma guerrillera a Mitú (Vaupés). En esa acción violenta fue secuestrado el subintendente Peña Bonilla.

Guerrilleros del Bloque Oriental de las extintas Farc atacaron la estación de Policía y, después de 72 horas de combates, 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas.