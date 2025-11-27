Aceptan la renuncia de Guillermo García Realpe a la junta de Ecopetrol: esta es la razón

La W conoció en primicia que la junta directiva de Ecopetrol aceptó este jueves la renuncia de Guillermo García Realpe a su posición como miembro de esta corporación. Estará hasta el próximo 12 de diciembre, cuando se hace efectiva.

El motivo de su salida es que su hijo Gustavo García busca llegar al Senado por el partido ‘La Fuerza’, de Roy Barreras.

Guillermo García Realpe es miembro independiente de la junta directiva desde marzo de 2024.

García Realpe es especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeñó como asesor y consultor en temas ambientales y de desarrollo regional, ocupó el cargo de secretario general del Ministerio del Interior, fue senador de la República y asesor del Departamento Nacional de Planeación.

Así las cosas, la junta tendrá que definir el reemplazo de Realpe en una próxima junta.