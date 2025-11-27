Atlético Nacional y Junior empataron 1-1: igualan en puntos y son líderes del cuadrangular A
Atlético Nacional recibió a Junior de Barranquilla en la tercera fecha de la fase de cuadrangulares.
Este jueves, 26 de noviembre, se jugó uno de los partidos claves del cuadrangular A: Junior visitó a Nacional en un duelo que podía definir el líder de ese grupo; sin embargo, ambos cuadros no se sacaron ventaja y empataron 1-1.
Este domingo se verán las caras nuevamente, pero esta vez en Barranquilla.
Reviva el minuto a minuto del partido aquí:
Final del partido, Atlético Nacional 1, Junior 1.
Final segunda parte, Atlético Nacional 1, Junior 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 10 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Facundo Batista (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Marlos Moreno con un centro al área.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Camilo Cándido.
Falta de Marlos Moreno (Atlético Nacional).
Carlos Esparragoza (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Lucas Monzón.
Falta de William Tesillo (Atlético Nacional).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área.
Billy Arce (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Juan Manuel Rengifo.
Camilo Cándido (Atlético Nacional) remata al larguero, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alfredo Morelos.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marlos Moreno.
Cambio en Junior, entra al campo Steven Rodríguez sustituyendo a Guillermo Paiva.
Remate rechazado de Facundo Batista (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Manuel Rengifo.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Billy Arce sustituyendo a Marino Hinestroza.
Mauro Silveira (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Alfredo Morelos (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Alfredo Morelos (Atlético Nacional).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Manuel Rengifo con un centro al área.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Daniel Rivera.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Facundo Batista (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Marino Hinestroza con un centro al área.
Alfredo Morelos (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Falta de Simón García (Atlético Nacional).
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Facundo Batista sustituyendo a Mateus Uribe.
Remate fallado por Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda de libre directo.
Cambio en Junior, entra al campo Lucas Monzón sustituyendo a Yimmi Chará.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Jermein Peña (Junior).
Cambio en Junior, entra al campo Fabián Ángel sustituyendo a José Enamorado.
Jermein Peña (Junior) ha visto tarjeta roja.
Guillermo Paiva (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Alfredo Morelos (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jermein Peña (Junior).
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Carlos Esparragoza.
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de José Enamorado (Junior).
Remate rechazado de Camilo Cándido (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Guillermo Celis.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marlos Moreno.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de William Tesillo.
Cambio en Junior, entra al campo Carlos Esparragoza sustituyendo a Jesús Rivas.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marino Hinestroza.
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por William Tesillo (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Manuel Rengifo con un centro al área tras un saque de esquina.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mauro Silveira (Junior).
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Mateus Uribe (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alfredo Morelos.
Corner,Junior. Corner cometido por William Tesillo.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Juan Manuel Rengifo sustituyendo a Edwin Cardona.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Marlos Moreno sustituyendo a Juan Bauza.
Remate fallado por Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Bauza con un centro al área.
¡Gooooool! Atlético Nacional 1, Junior 1. William Tesillo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Edwin Cardona.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Marino Hinestroza con un centro al área.
Empieza segunda parte Atlético Nacional 0, Junior 1.
Final primera parte, Atlético Nacional 0, Junior 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área.
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yeison Suárez (Junior).
David Ospina (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de David Ospina (Atlético Nacional).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Mateus Uribe (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alfredo Morelos.
¡Gooooool! Atlético Nacional 0, Junior 1. Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de José Enamorado tras un contraataque.
Remate fallado por Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate de cabeza desde muy cerca sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Camilo Cándido con un centro al área.
Remate fallado por Jesús Rivas (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yeison Suárez.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jesús Rivas (Junior).
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Jesús Rivas (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Yimmi Chará (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Didier Moreno.
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Alfredo Morelos.
Fuera de juego, Junior. José Enamorado intentó un pase en profundidad pero Yeison Suárez estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Edwin Cardona.
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Andrés Román (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Enamorado (Junior).
Jesús Rivas (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jesús Rivas (Junior).
Remate fallado por Yeison Suárez (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero de libre directo.
Falta de William Tesillo (Atlético Nacional).
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Mateus Uribe (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Fuera de juego, Junior. Jermein Peña intentó un pase en profundidad pero José Enamorado estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Atlético Nacional. Camilo Cándido intentó un pase en profundidad pero Alfredo Morelos estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Mateus Uribe (Atlético Nacional).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Daniel Rivera.
Remate rechazado de Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jorman Campuzano.
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Falta de Edwin Cardona (Atlético Nacional).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Edwin Cardona (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marino Hinestroza.
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Fuera de juego, Junior. Edwin Herrera intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Bauza (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Andrés Román.
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorman Campuzano.
Remate fallado por Juan Bauza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Mateus Uribe.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yeison Suárez.
Falta de Juan Bauza (Atlético Nacional).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento