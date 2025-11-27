Cardique pide medidas urgentes para la protección de la Bahía de Cartagena

Un llamado urgente que hizo la corporación autónoma regional del canal del dique para tomar decisiones de fondo para la recuperación de la Bahía de Cartagena y la Bahía de Barbacoas. Aunque reconoció avances, insistió en que se necesitan acciones estructurales.

El director de la corporación, Angelo Bacci, propuso una reunión con el alcalde Dumek Turbay, el gobernador Yamil Arana, la ministra de Ambiente y las comunidades, para construir una hoja de ruta clara y efectiva.

Hay que recordar que el Consejo de Estado emitió una sentencia en 2020 que ordenó a todas las autoridades construir un plan para proteger la bahía.

“Aquí todos estamos cumpliendo con la sentencia, pero necesitamos ir más allá. Debemos tomar decisiones frente al turismo masivo y las afectaciones a los cuerpos de agua. Cartagena necesita ir hacia un turismo de calidad, no de cantidad”, indicó Angelo Bacci, director de Cardique.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de protección de ecosistemas estratégicos como los corales.