Lidio García cuestionó decisión del CNE frente a la campaña ‘Petro Presidente’

Desde Cartagena, el presidente del Senado, Lidió García, se mostró en desacuerdo con la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar a la campaña Petro, Presidente, 2022 por violación de los topes de financiación. Aseguró que hubo tiempo para hacerlo y que en este momento la ponencia aprobada sólo genera tensión en el proceso electoral.

“A los grupos que sancionan o a los partidos que sancionan, lo que hacen es convertirlos en unas víctimas y eso lo que genera es un efecto totalmente favorable para ellos. Yo realmente no estoy de acuerdo en que las sanciones sean a puertas de elecciones. Esa sanción debió ser en unos tiempos de pronto un poco más elegantes, un poco menos agresivos”, sostuvo el parlamentario.

Asimismo, indicó que la decisión del CNE puede alterar la percepción ciudadana y abrir paso a interpretaciones políticas que no benefician la transparencia del proceso.

Por otra parte, el presidente del Senado se refirió a una reunión sostenida el miércoles 26 de noviembre con el Ministerio del Interior, Armando Benedetti, frente a la seguridad de los congresistas y aseguró que se han cumplido las tareas puestas en la primera reunión del 19 de agosto en un 75%.

Porque las tareas que nos pusimos el 19 de agosto las hemos cumplido en un 75% y eso es un avance importante.