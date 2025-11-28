El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de noviembre de 2025

Los reconocidos periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron de la victoria 2-1 del América ante Independiente Medellín en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Peláez destacó la figura de Tilman Palacios como un jugador de gran proyección. Incluso, se refirió a algunas posibles ofertas del exterior.

Asimismo, analizaron la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.