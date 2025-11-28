Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron la victoria de América de Cali ante Medellín.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de noviembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de noviembre de 2025

01:39:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los reconocidos periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron de la victoria 2-1 del América ante Independiente Medellín en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Peláez destacó la figura de Tilman Palacios como un jugador de gran proyección. Incluso, se refirió a algunas posibles ofertas del exterior.

Asimismo, analizaron la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de noviembre de 2025

01:39:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad