Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de noviembre de 2025
Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron la victoria de América de Cali ante Medellín.
01:39:40
Los reconocidos periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron de la victoria 2-1 del América ante Independiente Medellín en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Peláez destacó la figura de Tilman Palacios como un jugador de gran proyección. Incluso, se refirió a algunas posibles ofertas del exterior.
Asimismo, analizaron la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.
