Recuperan seis cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en Córdoba

Montería

Diez días de labores de búsqueda en el cementerio Jardín de Paz de San José, en Tierralta, Córdoba, terminaron con el hallazgo de seis cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en esta sección del país.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), los cuerpos fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis e identificación.

Asimismo, se destacó que “las jornadas estuvieron acompañadas por siete familias buscadoras provenientes de Tierralta, Cartagena, Santiago de Tolú, Barranquilla, Montería y Apartadó (Antioquia), quienes depositaron su esperanza en el proceso de prospección y recuperación para poner fin a años de incertidumbre”.

Familias indígenas acompañaron el proceso de búsqueda:

Según la UBPD, entre las familias que acompañaron la intervención se encontraban los hijos de dos emblemáticos líderes del pueblo Embera Katío del Alto Sinú: Marta y Gabriel Domicó, hijos de Kimy Pernía Domicó, desaparecido por un grupo armado en Tierralta en junio de 2001; y Reinerio Domicó, hijo de José Ángel Domicó Jarupia, otro reconocido líder Embera Katío desaparecido en marzo del mismo año.

Marta Domicó, mujer buscadora, expresó que “estuve muy tensionada, ansiosa, con lo que se estaba haciendo en el cementerio. Sigo insistiendo en su búsqueda, no me cansaré hasta encontrarlo. Por eso, confiamos en el trabajo de la Unidad de Búsqueda. No nos rendiremos”.

Resultados de la intervención humanitaria y extrajudicial:

De acuerdo con la UBPD, “en esta primera fase se realizaron acciones de prospección con fines de recuperación en un total de 11 sitios de interés para la búsqueda, correspondientes a dos bóvedas, dos fosas y siete anomalías identificadas previamente con georradar en tres áreas de interés forense”.

“Se encontraron y revisaron 15 cuerpos y, de estos, se recuperaron seis que cumplieron con los criterios técnicos de la Unidad de Búsqueda. Los cuerpos que no cumplieron con los criterios de recuperación se dejaron en tres espacios suministrados por la administración del cementerio para su custodia”, precisó la UBPD.

Cifras de la desaparición en Córdoba:

La UBPD tendría un registro de 3.518 personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado en Córdoba antes del 1 de diciembre de 2016. Tierralta, con 1.000 personas desaparecidas, ocupa el primer lugar entre los 30 municipios del departamento.

“El Plan Regional de Búsqueda del Alto Sinú y Montería abarca un universo de 2.257 personas dadas por desaparecidas en los municipios de Tierralta, Valencia y Montería”, concluyó la Unidad de Búsqueda.