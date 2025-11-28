Zelenski anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes 28 de noviembre, la dimisión de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran esta mañana el apartamento y la oficina de Yermak en el marco de una de sus investigaciones.

“No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”, dijo Zelenski en un discurso a la nación en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial.

“El jefe de la oficina, Andrí Yermak, ha presentado su dimisión”, explicó el presidente ucraniano, que agregó que este sábado mantendrá consultas con posibles sustitutos de Yermak.

Andrí Yermak estaba considerado el hombre más poderoso del país después del propio Zelenski, al que algunos de sus colaboradores más cercanos y diputados de su propio partido habían pedido el cese de su jefe de gabinete.

Medios ucranianos aseguran que los registros de las autoridades anticorrupción a Yermak están relacionados con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes.

La trama estaría liderada por un exsocio empresarial de Zelenski y habría contado con la participación de varios ministros.

Zelenski anunció también en su discurso a la nación de este viernes que el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, seguirán integrando la delegación ucraniana en la reunión para avanzar hacia un final negociado de la guerra prevista para “el futuro más próximo” con emisarios de Estados Unidos.

En la delegación, que hasta ahora estaba encabezada por Yermak, habrá también representantes del Ministerio de Exteriores y de los servicios de inteligencia ucranianos, agregó Zelenski.

