Avión A320 en el que viaja el papa deberá sustituir un componente tras aviso de Airbus

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que está viajando el papa León XIV en su primer visita internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente, que está llegando hasta Estambul con un técnico para su sustitución, tras el avisó del fabricante aeronáutico europeo de un fallo informático.

El avión en el que el viaja el papa sería así uno de los 6.000 de la familia A320 que, según varias fuentes, necesita una actualización de su sistema de control de vuelo, luego de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

Por ello, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que “sustituirán un componente en el avión que lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución”