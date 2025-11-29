El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jahir Rueda, el colombiano detrás del éxito de desfiles de moda: así es su arduo trabajo

Jahir Rueda, ganador del Productor de Moda del Año 2025, habló con W Fin De Semana acerca de este reconocimiento que recibió.

“Hago las veces de director creativo, mi función es enlazar las funciones del diseñaros con el productor, las modelos, productor musical, una cantidad de enlaces de muchos equipos”, dijo.

Y es que Rueda es parte fundamental para que un desfile sea exitoso, es la persona que une las ideas para que el espectáculo sea el ideal.

“Aporto desde mis ideas, de como yo veo un desfile. Mi función en gran parte es hacer que salgas diciendo ‘me encantó la ropa, qué espacio tan increíble, qué modelos tan lindas’”, sostuvo.

“Como directores de desfile debemos hacer que la actualidad quede en las emociones que se le llevan a las personas. Tengo que pensar que la gente salga feliz, sintiendo que lo que vio fue de su agrado”, agregó.