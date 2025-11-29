Partidazo de Luis Díaz con el Bayern: golazo y asistencia en victoria ante St. Pauli por Bundesliga
Luis Díaz anotó su gol número 12 de la temporada con el Bayern Múnich y el sexto por Bundesliga.
Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy recibía al FC St. Pauli por la duodécima jornada de la Bundesliga.
Luis Díaz se ha erigido como la gran estrella del encuentro, pues asistió al minuto 44 para el primer gol del equipo ‘bavaro’ obra de Raphaël Guerreiro y anotó al 90+3, para entregarle el triunfo al Bayern Múnich.
Tras un gran centro de Joshua Kimmich, ‘Lucho’ se posicionó de gran manera para cabecear y mandar el balón al fondo de la portería defendida por Nikola Vasilj.
Así fue el gol de Luis Díaz ante el St. Pauli por Bundesliga:
Así fue la asistencia de Luis Díaz para el gol de Raphaël Guerreiro ante el St. Pauli:
