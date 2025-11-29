Deportes

Partidazo de Luis Díaz con el Bayern: golazo y asistencia en victoria ante St. Pauli por Bundesliga

Luis Díaz anotó su gol número 12 de la temporada con el Bayern Múnich y el sexto por Bundesliga.

Luis Díaz celebra su gol ante el FC St. Pauli en el Allianz Arena el 29 de noviembre de 2025 FOTO: Alexander Hassenstein/Getty Images

Fabian Macias

Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy recibía al FC St. Pauli por la duodécima jornada de la Bundesliga.

Luis Díaz se ha erigido como la gran estrella del encuentro, pues asistió al minuto 44 para el primer gol del equipo ‘bavaro’ obra de Raphaël Guerreiro y anotó al 90+3, para entregarle el triunfo al Bayern Múnich.

Tras un gran centro de Joshua Kimmich, ‘Lucho’ se posicionó de gran manera para cabecear y mandar el balón al fondo de la portería defendida por Nikola Vasilj.

Así fue el gol de Luis Díaz ante el St. Pauli por Bundesliga:

Así fue la asistencia de Luis Díaz para el gol de Raphaël Guerreiro ante el St. Pauli:

