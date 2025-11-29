Partidazo de Luis Díaz con el Bayern: golazo y asistencia en victoria ante St. Pauli por Bundesliga

Luis Díaz celebra su gol ante el FC St. Pauli en el Allianz Arena el 29 de noviembre de 2025 FOTO: Alexander Hassenstein/Getty Images / Alexander Hassenstein

Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy recibía al FC St. Pauli por la duodécima jornada de la Bundesliga.

Luis Díaz se ha erigido como la gran estrella del encuentro, pues asistió al minuto 44 para el primer gol del equipo ‘bavaro’ obra de Raphaël Guerreiro y anotó al 90+3, para entregarle el triunfo al Bayern Múnich.

Tras un gran centro de Joshua Kimmich, ‘Lucho’ se posicionó de gran manera para cabecear y mandar el balón al fondo de la portería defendida por Nikola Vasilj.

Así fue el gol de Luis Díaz ante el St. Pauli por Bundesliga:

¡¡EL GUAJIROOO!! LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a0r9lY67MT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

Así fue la asistencia de Luis Díaz para el gol de Raphaël Guerreiro ante el St. Pauli:

DE TACO Y ¡DESDE EL PISO!



La asistencia de Luis Díaz. 😮‍💨🇨🇴pic.twitter.com/g4zAn4bujn — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 29, 2025

