Tiroteo tras intento de robo en centro comercial de Bucaramanga deja un policía muerto y capturas

El enfrentamiento se dio, según testigos, cuando un grupo de hombres armados ingresó para robar y se encontró con un policía, que según versiones estaría de civil.

Ciudadanos presentes relataron momentos de pánico: “La Policía está entrando por el parqueadero, por todos los lados, y armados hasta los dientes; se escucharon una cantidad de detonaciones, una balacera impresionante”, comentó una testigo.

Las detonaciones generaron caos, gritos y una rápida evacuación del centro comercial.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el saldo del incidente fue de al menos dos personas muertas — un intendente de la policía identificado como Fredy Leal y un presunto ladrón —, un herido y cinco capturados en total.

También se incautaron armas de fuego durante la intervención.

Testigos y comerciantes describieron escenas de pánico: gente corriendo, personas atrapadas dentro de locales, algunos clientes y empleados refugiados. Videos difundidos en redes muestran a dos hombres tendidos en el piso con aparentes heridas por disparo.

Hasta el momento, las autoridades han acordonado el lugar y están inspeccionando local por local en busca de posibles cómplices o personas que huyeron durante la balacera.

El centro comercial permanece bajo custodia mientras se reestablece la calma y se verifica la identidad de los detenidos.

La Gobernación de Santander ofreció una recomendada de hasta $100 millones por involucrados que habrían huido del lugar.