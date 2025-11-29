Tiroteo tras intento de robo en centro comercial de Bucaramanga deja un policía muerto y capturas
Un violento tiroteo se registró este sábado 29 de noviembre en el Centro Comercial Cuarta Etapa, ubicado en el barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga, tras un presunto hurto en una joyería del cuarto piso.
El enfrentamiento se dio, según testigos, cuando un grupo de hombres armados ingresó para robar y se encontró con un policía, que según versiones estaría de civil.
Ciudadanos presentes relataron momentos de pánico: “La Policía está entrando por el parqueadero, por todos los lados, y armados hasta los dientes; se escucharon una cantidad de detonaciones, una balacera impresionante”, comentó una testigo.
Las detonaciones generaron caos, gritos y una rápida evacuación del centro comercial.
Según el reporte preliminar de las autoridades, el saldo del incidente fue de al menos dos personas muertas — un intendente de la policía identificado como Fredy Leal y un presunto ladrón —, un herido y cinco capturados en total.
También se incautaron armas de fuego durante la intervención.
Testigos y comerciantes describieron escenas de pánico: gente corriendo, personas atrapadas dentro de locales, algunos clientes y empleados refugiados. Videos difundidos en redes muestran a dos hombres tendidos en el piso con aparentes heridas por disparo.
Hasta el momento, las autoridades han acordonado el lugar y están inspeccionando local por local en busca de posibles cómplices o personas que huyeron durante la balacera.
El centro comercial permanece bajo custodia mientras se reestablece la calma y se verifica la identidad de los detenidos.
La Gobernación de Santander ofreció una recomendada de hasta $100 millones por involucrados que habrían huido del lugar.