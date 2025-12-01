A la cárcel exconcejal de Chinchiná, Caldas, señalado de explotar sexualmente a menores de edad

Envían a la cárcel a exconcejal señalado de explotar sexualmente a menores de edad. Foto: suministrada.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión al exconcejal de Chinchiná (Caldas), Pedro Davis Sánchez Medina, quien al parecer estaría involucrado en hechos relacionados con el abuso y la explotación sexual de menores de edad entre los años 2023–2025.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios como videos y fotografías que estaban almacenadas en varios dispositivos electrónicos que fueron incautados en medio de los operativos de allanamiento.

Precisamente, en medio de la extracción forense que la policía judicial hizo a los equipos electrónicos, encontraron que por lo menos tres menores de 12, 13 y 15 fueron sometidos a vejámenes mientras supuestamente eran grabados por el exconcejal.

“En el curso de la investigación se conoció que el exfuncionario habría inducido a las víctimas para que llevaran a cabo actividades sexuales mientras les tomaba fotografías y registros audiovisuales”, detalló la Fiscalía.

También se conoció que Sánchez Medina presuntamente pagaba a las víctimas entre 180.000 y 500.000 pesos, por los videos que eran difundidos y comercializados en el extranjero.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, pornografía con personas menores de 18 años, uso de menores de edad en la comisión de delitos y actos sexuales con menor de 14 años. Sin embargo, no los aceptó.

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios que fueron recaudados, el juez consideró que el exconcejal de Chinchiná (Caldas), Pedro Davis Sánchez Medina, representa un grave riesgo para la sociedad y para los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, se conoció que Sánchez Medina fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional, con apoyo de las agencias internacionales, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.