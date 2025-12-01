Asodiplo responde a Gustavo Petro tras señalar de perezosos a funcionarios del servicio diplomático

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

En la carta enviada por los diplomáticos de carrera asociados en Asodiplo, advierten su preocupación por las declaraciones del presidente de la República Gustavo Petro, donde los señala de perezosos y racistas a los funcionarios del servicio exterior.

Específicamente el presidente señaló a través de su cuenta en X.

“Con excepciones honrosas, nuestro servicio diplomático ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la guerra fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior“, afirmó.

Los diplomáticos de carrera advirtieron que este tipo de señalamientos generan un estigma injustificado para quienes prestan sus servicios en el exterior.

“Nos preocupa especialmente que se atribuyan características como ‘pereza’, ‘racismo’, ‘visión de guerra fría’ o ‘desconocimiento del mundo contemporáneo’ a un cuerpo de servidores públicos que, a lo largo de múltiples gobiernos, ha demostrado profesionalismo, disciplina, compromiso con los colombianos en el exterior y capacidad para representar al país en escenarios complejos", advierte la carta.

Los diplomáticos también advirtieron su preocupación por la intención del Gobierno de eliminar requisitos mínimos para aspirantes a los consulados y embajadas.

Le puede interesar: ASODIPLO rechazó posible designación de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia

"También nos inquieta que, ante las decisiones judiciales y los controles administrativos relacionados con nombramientos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la ley, se plantee como solución la eliminación de dichos requisitos“.

Escuche W Radio en vivo aquí: