Capturada mujer con droga en aeropuerto de Cartagena cuando pretendía abordar un vuelo a Ámsterdam

Mediante una revisión con rayos X, las autoridades pudieron evidenciar que la mujer de 25 años, natural de Barranquilla y quien pretendía tomar un vuelo a Ámsterdam, llevaba más de dos kilos de droga escondidos en láminas al interior de su equipaje de mano.

La mujer fue capturada de inmediato y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este golpe, las autoridades lograron evitar la comercialización de más de 5 mil dosis de cocaína, la cual está avaluada en 120.000 euros, equivalentes a más de 500 millones de pesos, en el mercado internacional.

Entre tanto, en lo corrido del año se han capturado 2.477 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 598 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.