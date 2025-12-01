Capturada mujer con droga en aeropuerto de Cartagena cuando pretendía abordar un vuelo a Ámsterdam
La droga fue avaluada en más de 500 millones de pesos
Mediante una revisión con rayos X, las autoridades pudieron evidenciar que la mujer de 25 años, natural de Barranquilla y quien pretendía tomar un vuelo a Ámsterdam, llevaba más de dos kilos de droga escondidos en láminas al interior de su equipaje de mano.
La mujer fue capturada de inmediato y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.
Con este golpe, las autoridades lograron evitar la comercialización de más de 5 mil dosis de cocaína, la cual está avaluada en 120.000 euros, equivalentes a más de 500 millones de pesos, en el mercado internacional.
Entre tanto, en lo corrido del año se han capturado 2.477 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 598 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.