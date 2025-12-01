Delincuentes lanzaron granada contra una vivienda en la localidad Kennedy

Bogotá

En las últimas horas, se presentó un hecho en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio Cervantes, donde dos ciudadanos que se movilizaban en motocicleta lanzan un artefacto explosivo a una vivienda causando temor en la ciudadanía del sector.

“Se presentan daños materiales, en lo que son vidrios, puertas y muros de la misma. No hubo heridos ni pérdidas de vidas”, dijo el coronel Óscar Javier Rodríguez Forero, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ante los hechos, la Policía Nacional volcó todas sus capacidades de inteligencia y Policía Judicial para dar con los responsables del hecho.

“Invitamos a la ciudadanía a que denuncie nuestra línea de emergencia 123 o sobre el conocimiento que tengan sobre el hecho acaecido en la localidad de Kennedy”, concluyó el coronel.