Fiscalía embargó bienes por más de $11.500 millones que serían de las disidencias de Jaime Martínez. Foto: suministrada.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, localizó 13 bienes que habrían destinado las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc para cometer crímenes y al parecer dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de sus actividades delictivas en el suroccidente del país.

Las propiedades están ubicadas en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño y, según la Fiscalía, estarían al servicio de los componentes armados, narcotraficantes y logísticos de los dos grupos armados ilegales.

“Las propiedades detectadas están representadas en seis inmuebles rurales; dos de estos servirían para organizar reuniones en las que se planeaban acciones ilegales, acopiar y procesar estupefacientes y almacenar armas de fuego; dos establecimientos de comercio (un restaurante y una droguería) y cinco vehículos”, detalló la Fiscalía.

También se identificó que los bienes habrían sido puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño para intentar ocultar su origen y destinación ilícita.

Debido a esto, la Fiscalía impuso sobre los 13 bienes, que preliminarmente superan en valor los 11.500 millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.