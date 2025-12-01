Hallan el cuerpo del hombre de 51 años que fue arrastrado por la creciente súbita en Viotá. Foto: suministrada.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que fue hallado el cuerpo sin vida de Fernando Feriado, de 51 años, quien se encontraba desaparecido desde el 30 de noviembre en el municipio de Viotá, luego de una creciente súbita del río Calandaima, ocasionada por las fuertes lluvias en esta zona.

“El cuerpo fue encontrado a la altura de la vereda Ruidosa, aproximadamente a 500 metros del punto donde varias personas fueron arrastradas por la corriente”, dijo Rey.

Por ahora, las autoridades se encuentran a la espera del CTI de la Fiscalía para adelantar el proceso de levantamiento del cuerpo.

“A su familia y a sus allegados y a la comunidad de Viotá y de El Colegio, de donde era oriundo, mis sentimientos de condolencias y solidaridad”, concluyó el gobernador.