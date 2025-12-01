Internacional

Papa León XIV llamó a los líderes religiosos libaneses a combatir la intolerancia y la violencia

“Están llamados a ser artífices de la paz, a hacer frente a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión”, declaró el pontífice

Papa León XIV en una reunión de diálogo interreligioso en Beirut. Foto: Andreas SOLARO / AFP

Papa León XIV en una reunión de diálogo interreligioso en Beirut. Foto: Andreas SOLARO / AFP / ANDREAS SOLARO

El papa León XIV llamó este lunes 1 de diciembre, a los líderes religiosos libaneses a combatir la intolerancia y la violencia, durante una reunión de diálogo interreligioso en Beirut en el segundo día de visita a Líbano.

Están llamados a ser artífices de la paz, a hacer frente a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión”, declaró el pontífice a los representantes de 16 comunidades religiosas libanesas, cristianas y musulmanas.

