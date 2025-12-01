Papa León XIV llamó a los líderes religiosos libaneses a combatir la intolerancia y la violencia
“Están llamados a ser artífices de la paz, a hacer frente a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión”, declaró el pontífice
El papa León XIV llamó este lunes 1 de diciembre, a los líderes religiosos libaneses a combatir la intolerancia y la violencia, durante una reunión de diálogo interreligioso en Beirut en el segundo día de visita a Líbano.
“Están llamados a ser artífices de la paz, a hacer frente a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión”, declaró el pontífice a los representantes de 16 comunidades religiosas libanesas, cristianas y musulmanas.
