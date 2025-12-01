Saqueo UNGRD: Este 1 de diciembre, Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel contra exministros de Petro

Este lunes, 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La audiencia será virtual y se iniciará a las 9:00 de la mañana.

Los exministros responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La audiencia se adelantará ante el Tribunal Superior de Bogotá, teniendo en cuenta que los exministros tienen un fuero especial.

La imputación contra los exministros se da como resultado de la negociación de un principio de oportunidad que se le concedió a la exasesora María Alejandra Benavides, quien ya prendió el ventilador no solo ante la Fiscalía, sino también ante la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la investigación que ha adelantado la fiscal Patiño, la exasesora María Alejandra Benavides fue el enlace entre el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que al parecer buscaban beneficiar a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público para que respaldaran la ampliación del endeudamiento del Gobierno Nacional.

En medio de la extensa investigación, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que advierten que los otros procesados habrían “coordinado con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”.

Benavides, en medio de una declaración juramentada que rindió ante la Fiscalía, señaló que existió un supuesto acuerdo entre Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el entonces asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, para conseguir la aprobación de los créditos internacionales para la nación.

La exasesora aseguró que fue usada por Bonilla, quien además supuestamente la presionó para conseguir la autorización del millonario desembolso a la UNGRD.

“Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, afirmó.

Los dineros supuestamente se invertirían en las obras de mitigación del riesgo de las afectaciones por la temporada invernal.

La Fiscalía logró establecer que:

El primer contrato era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos.

El segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos.

El tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.

La Fiscalía pedirá cárcel contra los exministros del Gobierno de Gustavo Petro

Según se conoció, la Fiscalía General de la Nación pedirá que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los exministros Bonilla y Velasco.

Se espera que se revelen los chats, los videos de las cámaras de seguridad y los interrogatorios que rindió Benavides y en los que aseguró que Bonilla supuestamente la presionó para cometer delitos.

También se presentarán las declaraciones y los chats de Olmedo López, el exdirector de la UNGRD y quien confesó que detrás del entramado estaban los exministros de Hacienda y del Interior.

