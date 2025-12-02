Alerta en la Sierra Nevada de Santa Marta por disputa entre EGC y ACSN

La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para advertir sobre el riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia.

Según la entidad, el escenario de riesgo se configura por la intensa y escalada disputa por el dominio de territorios estratégicos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Son un total de 21 municipios los que están en riesgo. Para la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta: Santa Marta (Distrito), en Magdalena, y Riohacha y Dibulla, en La Guajira.

Para la vertiente occidental: Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena, y El Copey y Bosconia, en Cesar.

Para la vertiente suroriental: El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar, y San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira.

Ante la gravedad de esta situación, y bajo la prospectiva de riesgo de que la confrontación se profundice y se extienda, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones urgentes.

Estas recomendaciones, organizadas en nueve ejes temáticos, exhortan a todas las entidades involucradas a implementar las medidas necesarias para avanzar en la protección de los pueblos étnicos y lideresas y líderes y la garantía de los derechos humanos de toda la población.