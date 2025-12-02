Decenas de personas afectadas por manifestaciones en Bogotá

Desde las dos de la tarde en diferentes puntos de Bogotá se presentaron varias manifestaciones en la ciudad que generaron caos en la movilidad y complicaron la prestación del servicio de TransMilenio.

Uno de los puntos más críticos de las manifestaciones se presentó en la Avenida El Dorado con carrera 66, donde estudiantes de la Universidad Distrital y docentes manifestaron a la altura de la Secretaría de Educación. Posteriormente, hicieron presencia encapuchados por lo que se presentaron disturbios, ya que hombres de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden tuvieron que intervenir para dar paso a la movilidad del sector.

Posteriormente, se activaron manifestaciones en la Universidad Nacional y en la calle 45 que complicaron la movilidad en esta zona de la ciudad.

Finalmente, más de 204.554 usuarios de TransMilenio se vieron afectados por las manifestaciones y más de 10 estaciones del sistema debieron ser cerradas temporalmente.