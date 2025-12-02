UNGRD responde ante informe de la Contraloría por retrasos en el proyecto de mitigación en Mocoa

Desde la capital de Bolívar, el director de la unidad de gestión de riesgo, Carlos Carrillo, respondió a la alerta de la Contraloría frente a los retrasos y fallas en el proyecto de mitigación del riesgo en Mocoa, Putumayo, y lo calificó como un “refrito”, al tiempo que cuestionó al órgano de control.

“Primero es un refrito, ese informe de la Contraloría tiene más de 6 meses. No solo se trabajan los requerimientos, de los cuales mayoritariamente nos han dado un día de plazo, así como el acoso legislativo de algunos congresistas que, bajo el control político, no hacen más que torpedear el funcionamiento de las entidades. Pero hoy tenemos cero requerimientos, y eso muestra no solo nuestra integridad, sino nuestro compromiso”.

Así mismo, indicó que la unidad se ha dispuesto recursos hasta por 4 mil millones de pesos para cumplir con todo, además de que desde la Contraloría han surgido mayores inquietudes que en la administración de Olmedo López.

Por otra parte, Carrillo, quien lidera hoy la rendición de cuentas de la entidad, también indicó que se han logrado recuperar para las arcas del estado 11 mil millones de pesos de los sobrecostos asociados a los carrotanques.

Finalmente, anunció la compra de un buque de apoyo logístico para atender emergencias en el país.