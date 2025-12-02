Venga conmigo y le enseño como se destruye un laboratorio cada 40 minutos: Petro a Trump

Tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, donde advierte que Colombia puede ser sujeto de ataques por cuenta de la producción de cocaína, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.”.

Pidió al presidente Trump no atacar la soberanía de Colombia porque es una declaración de guerra, además de no afectar las relaciones diplomáticas.

“Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Petro también dijo que Colombia ha sido contundente en la guerra contra las drogas para que no lleguen a territorio norteamericano.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.

El presiente Donald Trump, había declarado que “Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”.