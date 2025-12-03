Extranjero fue expulsado del país por acosar a mujeres en Cartagena

El ciudadano de nacionalidad estadounidense fue expulsado por Migración Colombia tras protagonizar varios episodios de acoso y comportamientos inapropiados contra mujeres y amenazas de muerte contra funcionarios de Migración Colombia.

“En Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, a las mujeres”, indicó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

De acuerdo con la autoridad migratoria, la situación más crítica se registró cuando el extranjero intentó ingresar por la fuerza a un apartamento habitado por mujeres. Vecinos denunciaron que les hacía seguimiento.

Tras comprobarse los hechos y la acumulación de reportes, se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público, por lo que las autoridades prohibieron su ingreso al país por diez años.