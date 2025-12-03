Inició la recuperación y transformación de uno de los cuerpos de agua más importantes de Cartagena

En la tarde del miércoles, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, le dieron inicio a las obras de la Fase 1 de la recuperación integral de El Laguito, un proyecto histórico que transformará el importante cuerpo de agua y su entorno urbano.

“La intervención contempla la construcción de canchas deportivas, la reactivación de deportes náuticos y el retorno de embarcaciones no motorizadas”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Por su parte, el mandatario de los cartageneros indicó que el proyecto hace parte de una deuda histórica a la ciudad y resaltó la importancia de la unión entre las autoridades para sacar adelante este tipo de proyectos que buscan recuperar los cuerpos de agua de la capital de Bolívar.

“El Laguito inicia hoy una transformación ambiental, urbanística y económica que impactará directamente la calidad de vida de los cartageneros. Y esto es solo el comienzo: vienen anuncios importantes para Bocagrande y Castillogrande”, sostuvo el alcalde Dumek Turbay.

La primera fase, con una duración estimada de nueve meses y una inversión de más de 33 mil millones de pesos, incluye senderos peatonales: 454 metros en la playa del Hilton; sendero elevado en voladizo de 220 metros; y 290 metros adicionales hacia Castillogrande.

Asimismo, parque infantil y áreas recreativas: más de 3.000 m² con zonas biosaludables, plazas y juegos. Zona de parqueaderos: 5.623 m², capacidad para 138 vehículos, 4 buses y 40 motos.

Equipamiento turístico: baños, duchas, vestidores, módulos comerciales, bodegas y zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba.

También habrá espacios deportivos: cancha reglamentaria de fútbol, dos canchas de voleibol y áreas verdes. Zonas de descanso: mobiliario urbano, sombra, puntos de vigilancia y rutas peatonales. Senderos ambientales y palafíticos alrededor de todo El Laguito.

Finalmente, embarcaderos marítimos para mejorar la operación de transporte hacia Tierra Bomba.