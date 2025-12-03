Juez requirió a Petro que informe si se retractó de acusaciones contra exgerente de Coosalud

Gustavo Petro y justicia colombiana. Fotos: cortesía de la Presidencia de la República de Colombia / Getty Images

El juez 24 Administrativo de Bogotá le concedió 48 horas al presidente Gustavo Petro para que explique si cumplió la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le exigió “retractarse y presentar excusas públicas” por las afirmaciones que hizo contra el exgerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño.

Petro publicó varios mensajes en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y en alocución presidencial, en los que aseguró, entre otras cosas, que “se robaron 221.000 millones”.

También dijo que en Coosalud “no tengo nada de qué retractarme”.

El fallo conocido el pasado 11 de noviembre no se ha cumplido hasta ahora.

“Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”, señaló el presidente Petro en una intervención televisada y que fue reseñada en la tutela que fue fallada a favor de González Montaño.

¿Qué ordenó el Tribunal?

Según el tribunal, las expresiones del jefe de Estado, quien también llamó “bandido” al exgerente de Coosalud, afectaron su buen nombre, pues lo relacionó con las pérdidas de 200.000 millones de pesos de los recursos del sector salud.

“ORDÉNASE al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas al accionante por las declaraciones rendidas”, se lee en la sentencia.

Además, se impartió una nueva directriz al jefe de Estado: “ORDÉNASE al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que se ABSTENGA de emitir mensajes o manifestaciones públicas contra el señor Jaime Miguel González Montaño, por cualquier medio del que sea titular él o la Presidencia de la República, así como publicar contenidos que vulneren sus derechos fundamentales”.

En el fallo inicial también se dispuso que la rectificación debía hacerse en los mismos espacios en los que se vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre, honra y debido proceso, violentados por Petro.

Es decir, “por medio de la red social X y de alocución presidencial”.

Entre tanto, el juzgado precisó que la orden incluía abstenerse de publicar y emitir “mensajes o manifestaciones públicas contra el señor Jaime Miguel González Montaño (…) que vulneren sus derechos fundamentales”.

Hasta el momento no se ha dado cumplimiento al fallo, por lo que el juez requirió al presidente Petro para que, en 48 horas, informe qué ha hecho para ejecutar la retractación por los mensajes publicados entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.