Pronto verán ataques en terreno: Donald Trump sobre operativos contra narcotráfico en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló desde el Despacho Oval y anunció que “pronto” se verán “ataques en terreno” en contra del narcotráfico en América Latina, especialmente proveniente de Colombia y Venezuela.

Ante esta declaración del su homólogo estadounidense, el presidente Gustavo Petro respondió desde Norte de Santander y aseguró que “Colombia debe tener un pueblo que no se arrodille”.

“No hay nada que esperar, bombazos, misiles, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No, Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie”, dijo.