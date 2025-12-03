Se enreda contrato de pasaportes: no se cumpliría cronograma y habría detrimento, dice CGR

W Radio conoció en primicia las dos alertas que emitió la Contraloría General sobre el nuevo modelo de pasaportes que se hará entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

En estas el ente de control reveló que no se va a cumplir el cronograma pues no se tiene el claro quién es el importador de la maquinaria.

Lo que ocurre es que al no ser la propietaria ni la usuaria directa de los equipos, la Cancillería no tiene actualmente el soporte jurídico necesario para pagar los tributos aduaneros de unos bienes que legalmente está importando la Imprenta.

Para el ente de control el problema se incrementa ya que entra en vigencia la ley de garantías y si esto no se firma antes de esa fecha, el proceso quedará bloqueado legalmente.

Por tanto, la Contraloría pide que se defina quién será el importador.

Pero además habría un presunto daño patrimonial de $ 1,3 billones pues la Imprenta Nacional logró un cupo de vigencias futuras por ese monto para 2026-2036.

Sin embargo, la solicitud se basó en convenios que decían que “no generan erogaciones, presupuestales inmediatas”, pero la Imprenta no tiene la competencia legal ni misional para asumir la carga presupuestal, ni la apropiación de recursos sino la Cancillería. Por tanto esta entidad es la que debería tramitar las vigencias futuras.

Todo lo anterior podría afectar el cumplimiento del convenio y activar una garantía por 6.375.000 euros por un incumplimiento ante la entidad portuguesa.

Esto incluso podría poner en peligro la viabilidad del nuevo modelo y con este la continuidad en la expedición de pasaportes de los colombianos.