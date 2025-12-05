Angie Rodríguez fue ratificada como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Angie Rodríguez, fue ratificada en su cargo, pese a que esta semana se daba por hecho su salida del Gobierno nacional.

Angie Rodríguez, quien denunció ser víctima de intimidación y de una campaña orquestada para sacarla de la dirección del Dapre, acompañará este viernes 5 de diciembre al presidente Petro a su visita a San Agustín, Huila.

Según algunas versiones, Angie Rodríguez, habría tenido diferencias alrededor del nombramiento de José Alexis Mahecha, como secretario Generalnde de Tributos (Itrc), que es una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, la directora del Dapre, esta semana dio a conocer que 5 hombres ingresaron a su vivienda en el barrio Los Molinos en Bogotá donde duraron más de una hora en búsqueda de información personal.

“No se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azúl con objetos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”, señaló.

La directora manifestó que esta información ya está en poder de la SIJIN y de la Fiscalía General de la Nación.