Envían a la cárcel a Policía por agredir a su pareja sentimental

La captura del uniformado se dio en el mes de noviembre por servidores del cuerpo técnico de investigación CTI en el barrio Manga por maltratar a su pareja sentimental.

Los hechos se venían registrando desde el año 2013 hasta febrero de este año, de acuerdo con las autoridades que pudieron evidenciar que la mujer, de 38 años de edad, era agredida física y verbalmente.

“La más reciente agresión sucedió en febrero último cuando el uniformado, con arma de fuego, habría obligado a la víctima a mudarse de la casa que compartían con sus hijos, menores de edad”, indicó la fiscalía.

La fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravado, cargo que no fue aceptado; sin embargo, un juez de control de garantías le dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según cifras de medicina legal, la violencia de pareja sigue siendo de las expresiones más graves de la violencia en la capital de Bolívar, y hasta el primer semestre del año se había registrado más de 300 casos.