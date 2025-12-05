Salvador Nasralla afirmó que obtendría ventaja de 40.000 votos en resultado electoral de Honduras

Salvador Nasralla durante una conferencia de prensa el 2 de diciembre de 2025. FOTO: REUTERS/Fredy Rodríguez / Fredy Rodriguez

El candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este viernes 5 de diciembre que, a falta de actas electorales por ingresar al centro de conteo de votos, estaría aventajando con 40.000 a su oponente, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, y quien por ahora lidera el recuento oficial.

Nasralla indicó -en sus redes sociales- que faltan 755 actas del departamento de Cortés -en el que asegura que ganará las elecciones-, 294 por ingresar y 461 “que malintencionadamente dictaminaron como inconsistencias”.

“Pero no las quieren ingresar a velocidad normal, eso nos da una ventaja superior a 40.000 votos. Quieren seguir con el negocio de la corrupción. Por eso no le permiten a Salvador Nasralla ganar las elecciones desde 2013”, afirmó el candidato liberal, quien por cuarta vez busca llegar a la Presidencia de su país.

El candidato señaló además que en Honduras cada año -desde el Gobierno- se “roban” miles de millones de lempiras (moneda nacional) “que servirían para hacer carreteras, hospitales, escuelas, puertos, poner Internet, instalar maquilas en todo el país”.

Ante estas supuestas irregularidades, Nasralla afirmó que pedirá el recuento “voto por voto”.

Desde la víspera, el recuento tiene en el primer lugar a Asfura, con alrededor de 20.000 votos de diferencia sobre Nasralla, cuando se ha escrutado el 87,65 % de las actas.

Asfura suma 1.128.506 votos (40,21 %), contra 1.108.004 (39,48 %) de Nasralla.

Los hondureños votaron el pasado 30 de noviembre para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y veinte al Centroamericano, en un recuento que avanza muy lento y sin seguridad de cuándo se conocerán los resultados finales.

