Con una inversión de 374 mil millones de pesos se puso en operación la Variante Ciénaga

Con una inversión de 374 mil millones de pesos, el Presidente Gustavo Petro entregó y puso en operación la Variante Ciénaga, que mejora la conexión entre Magdalena y Atlántico lo cual permite descongestionar el tránsito en el casco urbano del municipio de Ciénaga, Magdalena y facilita el transporte de carga hacia los puertos marítimos, impulsando el desarrollo económico del litoral Caribe, fortaleciendo la movilidad de la región y del país.

La obra comprende 4,8 kilómetros de doble calzada entre los municipios de Puebloviejo y Ciénaga, un puente ferrocarril de 512 metros de longitud y un viaducto de 1,5 kilómetros que bordea el complejo cenagoso, para un total de 6,3 kilómetros de infraestructura nueva.

La entrega de la obra estuvo liderada por el presidente Gustavo Petro, en su intervención, el mandatario recordó que esta obra tuvo un costo de $400 mil millones y, de inmediato, reflexionó: “Imagínense ustedes cuánto costaría un plan completo de adaptación de la población a la crisis climática solo en el Magdalena, porque no es solo vías, tienen que ser casas, tienen que ser instituciones públicas las que se tengan que mover, tiene que ser otro tipo de arborización en las ciudades, etcétera”.

Plantas desalinizadoras

Asimismo, recordó que en “Santa Marta lo iniciamos, pero en general debería haber un plan caribeño. La Guajira sí que necesita de este tipo de salida, de tal manera que usemos el mar como agua potable. Si nos trae una afectación negativa, y el mar nunca es negativo en sí mismo, también nos trae unos aportes positivos como la comida, la nutrición y el agua potable”.

Al finalizar su intervención, el presidente dijo: “Queda aquí inaugurada, entonces, la variante de Ciénaga. Espero que solucione problemas inmediatos y futuros de la población del Magdalena”.