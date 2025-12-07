Policía de Tránsito incautó 800 kilos de pólvora en vía nacional de Córdoba

Miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Córdoba lograron la incautación de material pirotécnico en la vía nacional que conecta a Caucasia (Antioquia) con Planeta Rica (Córdoba), a la altura del Kilómetro 60. El resultado operacional se reveló este 7 de diciembre, previo a la celebración de velitas.

De acuerdo con las autoridades, “la pólvora era transportada en un vehículo tipo camión, el cual era conducido por un hombre de 32 años, oriundo de Rionegro (Antioquia). El material tenía como destino la ciudad de Medellín”.

El material pirotécnico estaría avaluado en cerca de 500 millones de pesos y estaría distribuido de la siguiente manera: 40 bazucas diamantadas, 05 tortas espectaculares, 90 cajas de miniciclo, 744 cajas de luces bengala, 300 carpetas martinica, 800 bolsas de volcancitos y otros elementos explosivos.

“La incautación se realizó por violación al decreto 2174 de 2023 que regula la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de artículos pirotécnicos en el territorio nacional, con el fin de proteger la vida, la integridad personal y el bienestar de la comunidad”, informaron las autoridades.

Finalmente, la Policía sostuvo que los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Cabe recordar que, Córdoba tiene un registro de 3 quemados por manipulación indebida de pólvora en los primeros días del mes de diciembre.