Al Sharaa promete reconstruir Siria y pide estabilidad en aniversario de la caída de Asad

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, prometió este lunes que todo el país será reconstruido tras la guerra civil y pidió a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad, en el primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bachar al Asad.

“Del norte al sur y del este al oeste, reconstruiremos una Siria fuerte con una estructura digna de su presente y su pasado, una estructura digna de la civilización antigua que es Siria”, sentenció el mandatario en un discurso tras tomar parte en el rezo del amanecer en Damasco.

“Reconstruiremos con obediencia a Dios todopoderoso, con apoyo a los oprimidos y con justicia entre la gente”, agregó.

Al Sharaa, que lideró la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante durante la ofensiva de ese y otros grupos opositores contra Al Asad, pidió a la población que “unifiquen” sus esfuerzos para ayudar a apuntalar la estabilidad y construir un país “fuerte” en esta etapa de transición.

Asimismo, aplaudió el trabajo de los combatientes que hace este lunes un año entraron a la capital, marcando el final de más de medio siglo de la familia Al Asad en el poder, y alertó de que preservar lo conseguido con esa operación militar es uno de los principales deberes que tienen “todos los sirios”.

Estas fueron las primeras palabras del presidente en el día del aniversario del cambio de poder en Siria, pronunciadas tras rezar en la icónica mezquita de los Omeyas en Damasco, pero su intervención principal con motivo de la efeméride tendrá lugar esta tarde a las 18.00 hora local (15.00 GMT).

Su discurso central será emitido en directo en pantallas gigantes distribuidas por la ciudad, como parte de la agenda oficial de actividades conmemorativas, que también incluye desfiles militares, exposiciones o conciertos.

