Concejo de Bogotá de luz verde al presupuesto de la Alcaldía de Galán

Bogotá

Este martes, el Concejo de Bogotá aprobó el presupuesto de Bogotá para el año 2026 por 40,4 billones de pesos, lo que representa un crecimiento cercano al 4,5 % frente a lo aprobado para el 2025.

Según la Secretaría de Hacienda, el énfasis del presupuesto sigue estando en la inversión:

Inversión: 32,5 billones de pesos (81 % del total)

Gastos de funcionamiento: 5,3 billones de pesos (13,0%)

Servicio de la deuda: 2,6 billones de pesos (6,4 %)

“El Concejo de Bogotá acompañó un debate serio y exigente que hoy nos permite darle a la ciudad un presupuesto definido para 2026. Es un presupuesto que protege la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y, al mismo tiempo, concentra la mayor parte de los recursos en inversión social, seguridad y obras que mejoran la vida de los bogotanos”, dijo Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda.

Sectores con mayor asignación en 2026:

Del total de 40,4 billones de pesos, los sectores con más recursos son:

Movilidad: 9,2 billones de pesos (22,7 %)

Educación: 9,1 billones de pesos (22,5 %)

Salud: 5,3 billones de pesos (13,0 %)Estos tres sectores concentran 23,6 billones de pesos, es decir, cerca del 58,4 % del presupuesto anual.

Integración social: 2,6 billones de pesos (6,5 %)

Gobierno: 2,2 billones de pesos (5,6 %)

Hábitat: 1,8 billones de pesos (4,4 %)

Hacienda: 1,3 billones de pesos (3,2 %)

Otros sectores suman 9,0 billones de pesos e incluye rubros como: servicio de la deuda, otras transferencias, cultura, recreación y deporte, seguridad, convivencia y justicia, así como recursos para ambiente, desarrollo económico, gestión pública, planeación, mujer y gestión jurídica.