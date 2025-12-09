Israel anunció la reapertura del paso con Jordania para llevar ayuda a Gaza
“A partir de mañana, miércoles, se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza”, afirmó un funcionario de Israel.
Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, informó un funcionario israelí.
“A partir de mañana, miércoles, se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby”, afirmó el funcionario en un comunicado, utilizando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.
- Lea también: Ejército israelí dice haber abatido a “terrorista de Hamás” en Gaza que planeaba un ataque
“Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad”, añadió.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles