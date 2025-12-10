Carlos Vives celebra los 10 años de Tras La Perla en Santa Marta

Santa Marta

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez celebran los 10 años de Tras La Perla, la iniciativa social creada para fortalecer el desarrollo del territorio samario y del Caribe colombiano. Este espacio sirvió de reencuentro para que líderes samarios, gobierno local, prensa nacional y regional, revisaran los aprendizajes de una década de trabajo en favor de los más necesitados.

“Al mirar atrás y contemplar el camino recorrido durante estos años, nos llena de esperanza ver cómo una idea sembrada en el amor por nuestra tierra ha florecido en proyectos que hoy transforman realidades en el territorio que me vio nacer”, expresa Carlos Vives, al referirse al trabajo de Tras La Perla en su primera década.

Durante estos 10 años, Tras La Perla ha movilizado recursos propios de 5 mil millones además de recursos externos de más de 12 mil millones y el apoyo de más de 90 aliados articulados entre ellos, BID, CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, Demolab, The Reynolds Foundation, Coca Cola y Conservación Internacional.)

La iniciativa propone leer a Santa Marta como un territorio que ayuda a comprender la complejidad de Colombia, un lugar donde confluyen realidades urbanas, rurales, costeras y ecológicas que obligan a trabajar de manera coordinada, con rigor técnico y participación ciudadana.