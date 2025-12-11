Admiten tutela por presunta vulneración a la libertad de Alejandro Lyons de la Espriella en Montería. Getty Images( Thot )

Montería

La W Radio conoció que el Tribunal Superior de Montería a través de su Sala Penal admitió una acción de tutela instaurada por Alejandro Lyons de la Espriella, quien alega presunta vulneración al derecho a la libertad de locomoción (moverse libremente por todo el territorio y fuera del mismo), en conexidad con el debido proceso.

Según el padre del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, su proceso no habría llegado a fase de ejecución de pena, lo cual ha hecho que se mantengan restricciones activas en su contra como no poder salir del país, pese al fallo emitido el 28 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería que dio por cumplida la pena de 5 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Tras lo expuesto, interpuso la acción de tutela en contra del citado Juzgado Especializado y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Montería. A través de esta vía legal buscaría las siguientes pretensiones:

“Que se declare una vía de hecho tanto por defecto sustantivo y defecto procedimental absoluto, por mantenerse los efectos de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad a pesar de haberse extinguido la condena por pena cumplida”, se señala en el documento conocido por este medio.

“En virtud de todo lo anterior, se ordene a las entidades judiciales oficiar a todas las autoridades públicas y privadas competentes, según lo previsto en los artículos 320, 463 y, sobre todo, los artículos 476 y 482, todos de la Ley 906 de 2004, eliminar todas las anotaciones relativas a restricciones de derechos y libertades del suscrito”, agregó como segunda pretensión.

En los próximos días, el Tribunal definirá si se accede o no a las pretensiones de Lyons de la Espriella.