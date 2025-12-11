Bolívar: 18 listas buscan una curul a la Cámara de Representantes

En Bolívar, 67 candidatos conforman las 18 listas a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento para las elecciones legislativas de 2026.

Los partidos que más hacen eco son:

Pacto Histórico, que tras su consulta interna, quedó conformado por Amaury Julio Pérez, el más votado, contratista de la Alcaldía durante varios gobiernos. Lo acompañan Yhony José Hernández Aguas, Colombia Esperanza Aduen Bray, Yessica Paola Blanco Torres, Viviano Torres Gutiérrez y Paola Andrea Pianeta Arango.

Partido Liberal, encabeza Silvio Carrasquilla, quien busca reelegirse; Tony Guerra, Mayra Alejandra, Dairo Bustillo, José Osorio y Yolanda Wong, exalcaldesa encargada y excandidata a la Gobernación.

En el Partido Conservador, también buscan repetir Juliana Aray y Andrés Montes. Entraron nuevos nombres: María Camila Salas, cuñada del gobernador de Bolívar, Yamil Arana; María Paula Caballero; Miguel Montes Curi, apoyado por su padre, el exsenador William Montes Medina, y regresa a la contienda Alonso del Río Cabarcas.

Centro Democrático, incluye a Marta Arrázola, hermana del pastor Miguel Arrázola; Fabio Orlando Mendoza Barreto, Shirley Sanjuán, Karelis Carolina Caraballo, Sonia María del Rosario Villa Lascarro y José Ricardo Ardila Pinedo.

Así mismo se inscribieron:

Esperanza Democrática: 5 candidatos.

Nuevo Liberalismo: 5 candidatos.

Fuerza Ciudadana: 6 candidatos.

Cooagropel: 2 candidatos.

Fundaempresa: 2 candidatos.

Asovimil: Asociación de Víctimas - 2 candidatos.

Asopasbol: 2 candidatos.

Asociación de Campesinos La Nueva Unión de Zambrano (Azcanuzam): 2 candidatos.

Asociación de Productores de Cacao (Aprocasur): 2 candidatos.

Asociación Mujeres Dios es Amor: 2 candidatos.

Asociación Afro de Jóvenes Rurales y Víctimas (Aafrojoves): 2 candidatos.

Dignidad y Compromiso: 2 candidatos.

Coalición Alianza Verde - ASI - U - PTC: 6 candidatos.