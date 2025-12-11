Actualidad

Gobierno autorizó acercamientos exploratorios con ‘La Inmaculada’, que lidera ‘Pipe Tuluá’

Los designados por el Ejecutivo para entablar estas conversaciones son el director de la DNI, Jorge Lemus, y el funcionario de la entidad, Ricardo Rey.

Felipe Marín, alias &#039;Pipe Tuluá&#039; FOTO: W Radio

Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá' FOTO: W Radio

El Gobierno Nacional expidió la resolución que autoriza acercamientos exploratorios con la organización criminal La Inmaculada, liderada por Felipe Marín Silva, más conocido como Pipe Tuluá. Los designados por el Ejecutivo para entablar estas conversaciones son el director de la DNI, Jorge Lemus, y el funcionario de la entidad, Ricardo Rey.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad