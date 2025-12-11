Gobierno autorizó acercamientos exploratorios con ‘La Inmaculada’, que lidera ‘Pipe Tuluá’
El Gobierno Nacional expidió la resolución que autoriza acercamientos exploratorios con la organización criminal La Inmaculada, liderada por Felipe Marín Silva, más conocido como Pipe Tuluá. Los designados por el Ejecutivo para entablar estas conversaciones son el director de la DNI, Jorge Lemus, y el funcionario de la entidad, Ricardo Rey.
