Actualidad

Invías sufre grave ataque cibernético: lleva dos días sin internet

La W conoció en primicia que el Instituto Nacional de Vías puso la denuncia ante la Fiscalía General. ¿Qué buscaban los delincuentes?.

Ataque cibernético a Invías

Ataque cibernético a Invías

La W conoció en primicia que el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada de ejecutar políticas y proyectos para la infraestructura, sufrió un grave ataque cibernético este miércoles.

Precisamente por estos hechos la entidad lleva desde este miércoles sin internet. Incluso a los funcionarios les pidieron priorizar el trabajo en casa.

Debido a esta situación, la entidad puso la denuncia ante la Fiscalía General.

Aún no se conoce si los delincuentes lograron robar información, ni qué tipo de documentos pretendían obtener.

Entre tanto, fuentes en Invías aseguraron que este jueves se pronunciarán frente a esta situación.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad