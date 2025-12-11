Invías sufre grave ataque cibernético: lleva dos días sin internet
La W conoció en primicia que el Instituto Nacional de Vías puso la denuncia ante la Fiscalía General. ¿Qué buscaban los delincuentes?.
La W conoció en primicia que el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada de ejecutar políticas y proyectos para la infraestructura, sufrió un grave ataque cibernético este miércoles.
Precisamente por estos hechos la entidad lleva desde este miércoles sin internet. Incluso a los funcionarios les pidieron priorizar el trabajo en casa.
Debido a esta situación, la entidad puso la denuncia ante la Fiscalía General.
Aún no se conoce si los delincuentes lograron robar información, ni qué tipo de documentos pretendían obtener.
Entre tanto, fuentes en Invías aseguraron que este jueves se pronunciarán frente a esta situación.