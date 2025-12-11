Internacional

María Corina Machado llegó a Oslo: se espera que se reúna con su familia

Aún se desconoce si María Corina Machado comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores.

Premio Nobel. Foto: SSPL/Getty ImagesMaria Corina Machado. Foto: Alfredo Lasry R/Getty Images

Premio Nobel. Foto: SSPL/Getty Images Maria Corina Machado. Foto: Alfredo Lasry R/Getty Images

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero aún se desconoce si comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores.

Esto se debe a que quiere reunirse directamente con sus familiares, según lo informó el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad