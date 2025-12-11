María Corina Machado llegó a Oslo: se espera que se reúna con su familia
Aún se desconoce si María Corina Machado comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores.
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero aún se desconoce si comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores.
Esto se debe a que quiere reunirse directamente con sus familiares, según lo informó el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.
Noticia en desarrollo...
