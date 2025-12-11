Internacional

Zelenski dijo que harán falta elecciones o referendo para decidir sobre cesión de territorios

Las declaraciones del presidente ucraniano se dan cuando se intensifican los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para cesar la guerra que ya casi cumple cuatro años.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania Foto: Getty Images

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el jueves 11 de diciembre, que cualquier compromiso potencial sobre su territorio debería ser decidido por una votación popular, cuando se intensifican los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para cesar la guerra que ya casi cumple cuatro años.

“Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania,” dijo a periodistas.

