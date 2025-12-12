Alias ‘Pipe Tuluá’ interpuso tutela para frenar su extradición a los Estados Unidos

Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, interpuso una tutela con el fin de que se revoque el concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual, se accedió a su extradición a los Estados Unidos.

De acuerdo con la acción judicial presentada por Marín Silva, en dicho pronunciamiento se le vulneraron sus derechos y garantías al debido proceso y derecho de defensa.

Frente a lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia intervino como vinculada dentro del trámite de la tutela y solicitó que sean denegadas sus pretensiones.

De acuerdo con la Sala Penal, en su análisis del caso no se irrespetaron los derechos de Marín Silva y al contrario, el accionante está buscando revivir debates, vía tutela, que ya fueron abordados durante la definición de la solicitud de extradición.

“El concepto de extradición emitido por esta Corporación, como lo deja entrever las consideraciones que lo soportan, se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que, descarta, la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva”, señaló el magistrado Gerson Chaverra.

La tutela será resuelta por la Sala de Casación Civil del alto tribunal.