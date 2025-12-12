Ausencia de Fenalco en negociación salarial “priva de interlocución” a tenderos: MinTrabajo

A través de una carta el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le respondió al presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal, quien en días pasado expresó que el gremio de los comerciantes no participará en la mesa de negociación del salario mínimo para el próximo año, argumentando que el Gobierno ya ha planteado cifras de incremento que pueden resultar riesgosas para la economía.

En la misiva Sanguino contradijo esas afirmaciones y aseguró que el Gobierno no ha planteado cifras de incremento salarial.

“Es importante subrayar que ni el señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego ni el Ministerio del Trabajo han anunciado cifras de incremento salarial, precisamente porque se respeta la dinámica propia del proceso de concertación y la orientación institucional”.

El ministro también aseguró que preocupa que los pequeños comerciantes del país no tengan representación en la discusión que inició el pasado 9 de diciembre y que definirá el incremento salarial para el 2026, vital para su actividad económica.

“Nos preocupa que los tenderos y pequeños comerciantes queden sin representación por razones de sesgos, desinformación o diferencias políticas con el Gobierno, cuando son justamente quienes se benefician de un salario mínimo que fortalece la capacidad de consumo y, con ello, su actividad comercial”.

También pidió al representante del gremio de los comerciantes, reconsiderar su decisión para sentarse en la mesa de negociación, que según advierte se adelanta con análisis técnicos de las cifras macroeconómicas y con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

Le puede interesar: Fenalco Bogotá rechaza proyecto de zonas de rumba extendida en la capital: es inequitativo

“Sería un buen mensaje para la mesa de concertación y sus representados que reconsiderará su decisión, de manera que puedan seguir ejerciendo su derecho a participar en los mecanismos de diálogo social y concertación tripartita que fortalecen la institucionalidad laboral y económica del país”.

El ministro Sanguino destacó la participación dentro de la discusión a gremios como ANDI, ACOPI, SAC y Asobancaria, así como a las centrales obreras CUT, CGT, CTC y las confederaciones de pensionados.