“Se necesita voluntad política y privilegiar el dinero de los colombianos”: Acemi por aumento de UPC

Ana María Vesga, presidente de la agremiación de las EPS del Gremio Contributivo, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta, y habló sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026.

Tanto ACEMI, como la ANDI, han lanzado cifras por encima del 15%. Sin embargo, Vesga aclaró que esto es solo un cálculo técnico, no una negociación.

“La UPC es un ejercicio que se hace sobre la información de gasto del sistema en los dos años anteriores, y el 17.33 que nosotros hemos revelado hoy es producto de ese análisis técnico”, dijo, detallando que “hay espacio fiscal para un aumento por encima del 15%, pero sobre todo se necesita voluntad política y privilegiar el dinero de todos los colombianos en la asignación de estos recursos por parte del Gobierno Nacional que es lo que esperamos que hagan y que finalmente sea la conclusión del aumento que revele el Gobierno en las próximas semanas”.

Asimismo, explicó que “el cálculo de los recursos del sistema de salud obedece a una fórmula técnica que tiene que atenderse y que no admite discusión desde lo político”.

Incluso, fue enfática en mencionar que el sistema de salud tiene hoy una crisis de financiamiento que se traduce en una crisis de atención.

“Cuando nosotros decimos que hay un gasto mayor, nos referimos a que de cada 100 pesos que se están recibiendo por UPC, el sistema está consumiendo cerca de 108, 109. Eso nos habla de un déficit que se ha venido acumulando”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: