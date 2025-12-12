Tuluá refuerza su seguridad tras la aprobación de la extradición de alias “Pipe Tuluá”

Tuluá

La alerta se encendió en Tuluá luego de que el Gobierno nacional aprobara la extradición de alias “Pipe Tuluá”, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada.

Ante el riesgo de eventuales acciones de esa organización, las autoridades del Valle del Cauca reforzaron los controles y la presencia de la Fuerza Pública.

“El departamento de Policía Valle en conjunto con tropas de la Tercera Brigada del Ejército, estarán haciendo presencia en el municipio y en coordinación con la Alcaldía municipal, se van a reforzar todos los controles y vamos a tener unos dispositivos permanentes que permitan garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los tulueños en este mes de diciembre”, indicó el secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

Estas medidas se mantendrán durante todo el mes de diciembre, acompañadas de un seguimiento directo con las autoridades locales para preservar la tranquilidad de los habitantes.

Frente a la posibilidad de abrir eventuales mesas de diálogo con “La Inmaculada”, Londoño, indicó que no ve conveniente ni oportuno avanzar en ese camino.

Señaló que no existe un piso jurídico claro para sustentar dichos acercamientos y que, además, en vísperas de la época electoral, este tipo de iniciativas podrían generar riesgos adicionales para la seguridad y la institucionalidad en la región.