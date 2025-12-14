José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,61 % de los votos frente al 41,39 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

“Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara”, dijo Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile”, agregó Squella.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.